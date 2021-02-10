Після виходу документального фільму про особисту драму Брітні Спірс її бойфренд Сем Асгарі вже вдруге публічно прокоментував оприлюднені факти. Чоловік став на захист співачки та виступив проти її батька, який вже 12 років є офіційним опікуном зіркової доньки.

Днями в мережі з'явився фільм Framing Britney Spears, виробництва видання The New York Times, в якому журналісти розкрили скандальні подробиці життя легендарної артистки Брітні Спірс. 27-річний бойфренд співачки вже встиг переглянути фільм і вдруге поділився враженнями з громадськістю. Якщо вперше Сем Асгарі заговорив про підтримку та спільне майбутнє зі знаменитою коханою, то тепер присвятив інстаграм-сторіс її батьку Джеймі Спірсу.

Важливо Після виходу фільму про Брітні Спірс її коханий заговорив про спільне майбутнє з співачкою

Бойфренд Брітні Спірс розкритикував її батька

Особистий тренер висловив відверту зневагу до опікуна Брітні Спірс. Він наголосив, що чоловік намагається контролювати не лише кар'єру, фінанси та особисте життя доньки, а й стосунки.

У мене нуль поваги до того, хто намагається контролювати наші стосунки і постійно чинить перешкоди на нашому шляху. На мою думку, Джеймі повний придурок,

– написав бойфренд зірки.

Сем Асгарі додав, що він не буде виносити інші подробиці на публіку, адже поважає їхню з Брітні Спірс приватність. Однак він зазначив, що хоче й бути висловлювати свою думку відкрито. Додамо, раніше фани зірки припускали, що Сем Асгарі насправді є особистим охоронцем Брітні та працює "під прикриттям", а їхній чотирирічний роман – вигадка батька-опікуна Джеймі Спірса.



Брітні Спірс з бойфрендом / Фото Instagram / @samasghari

Реакція Брітні Спірс на фільм Framing Britney Spears

Сама артистка завуальовано прокоментувала стрічку Framing Britney Spears у своєму твіттері. Вона натякнула, що жодні факти не можуть відобразити її справжнє життя та показати, якою вона є по той бік екрану.

"Кожна людина має свою історію та свій погляд на історій інших людей! Пам'ятайте, як би ми не були впевнені, що знаємо все про життя людини, це ніщо в порівнянні з тим, якою вона є в реальному житті", – написала знаменитість.