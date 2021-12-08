Про новий роман Alyona Alyona оголосила в День всіх закоханих, 14 лютого 2021 року. Як з'ясувалось, сталось це одразу ж після того, як блогер-початківець Денис запропонував їй зустрічатися. За словами зірки, він зробив це дуже романтично.

Цікаво Григорій Решетник натякнув, що Злата Огнєвіч повернулась до іншого фіналіста: інтригуюче фото

"Мені було дуже приємно, бо останнім часом люди перестати пропонувати одне одному зустрічатися. Всі зазвичай просто сходяться. Це було дуже-дуже романтично", – зізналась реперка.

Як Alyona Alyona почала зустрічатися з коханим

Хлопець залишив біля ліжка коханої м'яку іграшку та величезний Kinder Surprise. Спочатку Alyona Alyona розцінила це як банальний подарунок на День святого Валентина, адже десерт розпакувала лише по обіді. Як з'ясувалось, всередину Денис поклав їхнє спільне фото, жуйки Love is, сердечка і записку зі словами "Будь моєю".

Це було дуже приємно і неочікувано. Я до обіду цього чекала, і тут воно з'явилося. Виявилося, що Денис мій дуже великий романтик,

– поділилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona про те, як почала зустрічатися з бойфрендом / Відео з інстаграм-сторіс реперки

До слова, за останні десять місяців стосунки Alyona Alyona з Денисом вийшли на новий рівень: