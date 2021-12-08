Уже в п'ятницю, 10 грудня, на екрани вийде пост-шоу "Холостячки", де глядачі дізнаються, чи разом Злата Огнєвіч і переможець Андрій Задворний. В анонсі натякнули, що стосунки співачки і бізнесмена не склались. Так, у мережі вірять, що головна героїня повернулась до Дмитра. Ведучий проєкту Григорій Решетник лише підігрів ці настрої світлиною з-за лаштунків.
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Фото Решетника зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком
На зйомках пост-шоу шоумена сфотографували зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком. На фото зірка і фіналіст позують з широкими усмішками, однак дещо відсторонено одне від одного.
"Залишилось 3 дні", – заінтригував Григорій Решетник і доповнив підпис емоджі білого та чорного сердець.
Григорій Решетник зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком / Фото з інстаграму шоумена
Реакція мережі
На диво, користувачі інстаграму не повірили в інтригу Григорія Решетника. Вони переконані, що ведучий "Холостячки" зумисне опублікував світлину Злати Огнєвіч з іншим фіналістом, аби остаточно заплутати публіку:
- "Якщо Гриша виставляє все так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде, а з точністю навпаки";
- "Якщо таке фото опублікував, то точно не разом";
- "Гришо, досить інтриг, вони не разом";
- "Навіщо знову ці інтриги?";
- "Вічно все перекручують";
- "Ваші інтриги уже дратують, нікому не цікаво";
- "СТБ як завжди підігріває інтерес. Але інтриги вже немає, і так все зрозуміло".