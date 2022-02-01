"Дуже маленький, доведеться зачекати": Святослав Вакарчук готує сину зворушливий сюрприз

У травні 2021 року у Святослава Вакарчука народився первісток Іван. Він майже ніколи не говорить про малюка, однак в одному з інтерв'ю зізнався, що син його дуже змінив. Співак навіть хоче записати йому альбом колискових.

Те, що лідер "Океану Ельзи" став батьком, журналісти розсекретили лише наприкінці серпня. Ймовірно, Святослав Вакарчук, який тримає особисте за сімома замками, нескоро розповів би про поповнення. Однак тепер змушений час від часу відповідати на запитання про сина. Так, на малюка чекає особливий подарунок від зіркового татуся.

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Святослав Вакарчук про сюрприз сину

Артист не став заперечувати, що з появою Івана його життя круто змінилося. Син вплинув навіть на творчість Вакарчука – надихнув на альбом колискових. Артист планує випустити його трохи згодом, коли Іван підросте.

Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни, з'явились емоції, яких я не знав раніше. Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, аби обрати, які йому більше до вподоби. Тому трохи доведеться зачекати,

– розповів Святослав Вакарчук.

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