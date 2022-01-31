Четвірка тренерів "Голосу країни" шукає справжній голос нації. Вже на етапі "сліпих прослуховувань" музиканти-самородки розчулюють наставників до сліз. На шоу прийшов 33-річний Роман Меліш, котрий вивчає музику епохи бароко та Відродження. Він і змусив заплакати Святослава Вакарчука.

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Святослав Вакарчук заплакав на "Голосі країни"

Вокаліст зі Львівщини виконав арію Vedro con mio diletto. У мікрофон він востаннє співав років 15 тому, але йому вдалось розвернути два тренерські крісла – Полякової та Вакарчука. Лідер "Океану Ельзи" аплодував йому стоячи.

Було три моменти, коли в мене були мурашки. Вперше – це, коли ви почали, і я почув тембр вашого голосу. Вдруге – коли ви зробили дуже складний, але дуже красивий мелізм. Ну і як ви закінчили, фінал, вихід на тоніку – це було просто неймовірно,

– зізнався Святослав Вакарчук.

Так, у тренери Роман Меліш обрав фронтмена "Океану Ельзи". Ба більше, він зробив це словами його пісні "Веселі, брате, часи настали".

"Коли у мене буває період безнадії, я пригадую слова пісні: "Нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти! І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати", – виголосив вокаліст, чим довів Вакарчука до сліз.

Святослав Вакарчук з учасником "Голосу країни" / Скриншот з відео

"Перший раз бачу, щоб Вакарчук плакав. Я думав, він не вміє цього робити", – зауважив Юрій Горбунов за лаштунками.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Меліша

Цікаво, що в команді Святослава Вакарчука вже п'ять учасників – Аліє Хаджабадінова, Анна Кіндзерська, Роман Меліш, Максим Бородін, дует Ztone.