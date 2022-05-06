Дуже класно висловив свою позицію, – Андрій Бєдняков про Максима Галкіна та війну

Російський гуморист Максим Галкін з перших днів вторгнення Росії на територію України виступає проти війни. Ведучий Андрій Бєдняков позитивно оцінив таку позицію Галкіна.

Зараз Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми мешкає в Ізраїлі, оскільки через те, що він проти війни, в Росії тепер сім'ї не раді.

Важливо Андрій Бєдняков розповів про жахи, які пережила сестра в Маріуполі: "Думала, що Києва вже нема"

Андрій Бєдняков про позицію Максима Галкіна

Телеведучий зазначив, що він шокований тим, що Галкін відкрито виступив проти війни: "Він прямо та класно сказав свою позицію". Однак Слава Дьомін поцікавився, чи не запізно Галкін висловився.

Я не хочу, щоб зараз всі почали рахувати дні, коли він це зробив: запізно чи зарано. Він висловився і зробив це не останнім. З перших днів почав, згодом розклав все по полицях. Молодець, браво,

– сказав Бєдняков.

Інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео онлайн

Максим Галкін та війна в Україні: позиція артиста