Сейчас Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, поскольку из-за того, что он против войны, в России теперь семье не рады.
Важно Андрей Бедняков рассказал об ужасах, которые пережила сестра в Мариуполе: "Думала, что Киева уже нет"
Андрей Бедняков о позиции Максима Галкина
Телеведущий отметил, что он шокирован тем, что Галкин открыто выступил против войны: "Он прямо и классно сказал свою позицию". Однако Слава Демин поинтересовался, не поздно ли Галкин высказался.
Я не хочу, чтобы сейчас все начали считать дни, когда он это сделал: поздно или рано. Он высказался и сделал это не последним. С первых дней начал, потом разложил все по полкам. Молодец, браво,
– сказал Бедняков.
Интервью Андрея Беднякова: смотрите видео онлайн
Максим Галкин и война в Украине: позиция артиста
- 24 февраля артист сообщил, что с утра в связи с родными и друзьями в Украине. Он подчеркнул, что в войне нет оправдания.
- В начале марта из-за такой позиции Галкину с семьей пришлось покинуть Россию.
- Из-за высказываний против войны юморист потерял все рекламные контракты.
- Но о войне Максим не перестал говорить. На личной странице в инстаграмме он опубликовал щемящий ролик с ставшей на растяжку девочкой из Мариуполя.
- В пасхальном приветствии он упомянул Одессу, Бучу и Мариуполь.
- В одном из видео артист эмоционально раскритиковал российских пропагандистов.