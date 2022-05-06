Зараз Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми мешкає в Ізраїлі, оскільки через те, що він проти війни, в Росії тепер сім'ї не раді.
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Андрій Бєдняков про позицію Максима Галкіна
Телеведучий зазначив, що він шокований тим, що Галкін відкрито виступив проти війни: "Він прямо та класно сказав свою позицію". Однак Слава Дьомін поцікавився, чи не запізно Галкін висловився.
Я не хочу, щоб зараз всі почали рахувати дні, коли він це зробив: запізно чи зарано. Він висловився і зробив це не останнім. З перших днів почав, згодом розклав все по полицях. Молодець, браво,
– сказав Бєдняков.
Інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео онлайн
Максим Галкін та війна в Україні: позиція артиста
- 24 лютого артист повідомив, що від ранку на зв'язку з рідними та друзями в Україні. Він наголосив, що війні немає виправдання.
- На початку березня через таку позицію Галкіну з сім'єю довелося покинути Росію.
- Через висловлювання проти війни гуморист втратив всі рекламні контракти.
- Та про війну Максим не припинив говорити. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував щемливий ролик з дівчинкою з Маріуполя, яка стала на розтяжку.
- У великодньому привітанні він згадав Одесу, Бучу та Маріуполь.
- В одному з відео артист емоційно розкритикував російських пропагандистів.