Дурепа дурепою, – MELOVIN розкрив "гріхи" Ірини Федишин, які нарив після скандалу з ЛГБТ

Кілька днів тому MELOVIN публічно розсварився з Іриною Федишин після її заяви про "важкий гріх" ЛГБТ-спільноти. Співак вважає колегу гомофобкою. Ба більше, він нарив кілька темних плям у її біографії.

Гучний скандал MELOVIN (справжнє ім'я – Костя Бочаров) обговорив в інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Артистку зі Львова він відкрито називає гомофобкою, яка "прикривається релігією". Проте, за словами зірки, не така вже й Ірина Федишин "духовна людина", яку з себе вдає. У її музичній кар'єрі нібито теж були "гріхи".

Гаряча тема Ірина Федишин пройшлася по Поляковій, MELOVIN і Приходько, які засудили її за гомофобію

MELOVIN про "гріхи" Ірини Федишин

Якщо вникати у Федишин, нарити гріхів можна дуже багато – неоплачені оренди залів після концертів, виступ за опозиційну партію 2018 року. Але я не хочу впадати до її рівня, і розповідати комусь про його гріхи,

– інтригуюче заявив MELOVIN.

"Дуже багато прикривається моментом, що вона має право, це її думка. Нікому не потрібна думка, бл*дь, Федишин. Кому потрібна ця твоя думка? Ти публічна людина, ти повинна знати, як на твої слова будуть реагувати інші люди, твої прихильники, які теж можуть бути серед ЛГБТ-спільноти. Ти кажеш про те, що не хочеш нікого ображати, за любов, за чистоту, за антигріховність… Ну дурепа дурепою", – різко додав співак.

заяву Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту : "Для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом... Будь ласка, вам подобається себе руйнувати – руйнуйте".

Ба більше, MELOVIN вважає, що не зможе переконати Ірину Федишин у тому, що представники ЛГБТ-спільноти – не грішники, тож не збирається їй телефонувати й розв'язувати конфлікт по-тихому.

"Є такі люди, як, наприклад, московити. Ти їм товкмач, товкмач, а нічого не поясниш. Тому хай Ірина піде до свого батюшки в церкву, поспілкується з ними, трошки ладану вип'є", – з іронією порадив Мел.

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MELOVIN про гомофобію на Росії

Цікаво, що спочатку артист заявив колезі: "Гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Ірино Федишин". Тепер він пояснив, чому поставив за приклад саме Росію.

У них одразу була політика, спрямована на пряму гомофобію, трансфобію. Їх цькували, їх виловлювали, їм паради проводити не можна, бо ти будеш покараний, тебе відвезуть в ізолятор. Сама Росія дуже гомофобна. І навіть рашисти це знають,

– розповів MELOVIN.

Крім того, артист вважає, Росія "вливає дуже багато грошей" у розвиток гомофобії в Україні. За його словами, чимало ультраправих організацій, які нападають на ЛГБТ-активістів, "дуже часто проплачуються російськими спецслужбами".

Повне інтерв'ю зі MELOVIN Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн

Хто підтримав MELOVIN у скандалі з Іриною Федишин