Думала, що це про дівчину, – мама лідера Kalush Orchestra про пісню Stefania, написану для неї

Переможну пісню на Євробаченні-2022 фронтмен гурту Kalush Orchestra присвятив мамі Стефанії. Зараз Stefania співає весь світ. Однак сама жінка не одразу зрозуміла, що син написав про неї, думала, що про свою дівчину Сашу.

На Євробаченя-2022 гурт Kalush Orchestra поїхав з україномовною піснею Stefania. Її прем'єра відбулася в лютому, напередодні Нацвідбору на пісенний конкурс. Мама Олега Псюка й подумати не могла, що це ода їй, а не дівчині сина Олександрі.

Читайте також Він молодець, – мама Стефанія похвалила слова сина про "Азовсталь" на Євробаченні

Мама лідера Kalush Orchestra про пісню Stefania

Я читала під якимось кліпом коментарі, там був комент: "Де можна знайти Стефанію?" Я не прив'язала це до себе, що пісня написана мені. Я чомусь подумала, що це хтось мав на увазі Сашу – дівчину його, і просто переплутав ім'я,

– зізналася пані Стефанія.

Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму

Ба більше, довгий час вона не була фанаткою гурту Kalush, раніше любила пісні Олега Винника. Зараз же мама репера слухає всі його треки й читає коментарі в соцмережах, бо цікаво, що про її сина думають люди.

"Коли Олег почав писати той реп і ходити у таких штанах, для мене був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Мале, худе, а штани на 10 розмірів більші… Але зараз подобаються його пісні, з цими етнічними вставками. Всі коментарі читаю, цікаво, що люди думають", – розповіла жінка.

Як мама Олега Псюка реагує на раптову популярність

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню! Це найкраще, що я колись для неї робив", – казав лідер Kalush Олег Псюк перед Нацвідбором Євробачення-2022. Через війну в Україні трек набув іншого змісту, який репери показали у кліпі

Після фіналу Євробачення-2022 мама лідера Kalush Orchestra стала найзірковішою мамою країни. Живе вона в місті Калуш Івано-Франківської області, де її впізнають навіть на базарі.

Мені, напевно, треба ходити під чорною панамою, а Олегу – під рожевою, щоб нас не впізнавали. Пішла на базар, жінка: "О, пані Стефанія – зіркова мама. Можна сфотографуватися?". Та сфотографуйтеся, але це якби з моїм сином, розумію. А нашо вам мене?

– поділилася мама Олега Псюка.

До слова, раніше мама Олега Псюка з Kalush Orchestra працювала на хімзаводі, а зараз – продавчинею в рідному Калуші.