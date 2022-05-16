На Євробаченя-2022 гурт Kalush Orchestra поїхав з україномовною піснею Stefania. Її прем'єра відбулася в лютому, напередодні Нацвідбору на пісенний конкурс. Мама Олега Псюка й подумати не могла, що це ода їй, а не дівчині сина Олександрі.

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Мама лідера Kalush Orchestra про пісню Stefania

Я читала під якимось кліпом коментарі, там був комент: "Де можна знайти Стефанію?" Я не прив'язала це до себе, що пісня написана мені. Я чомусь подумала, що це хтось мав на увазі Сашу – дівчину його, і просто переплутав ім'я,

– зізналася пані Стефанія.

Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму

Ба більше, довгий час вона не була фанаткою гурту Kalush, раніше любила пісні Олега Винника. Зараз же мама репера слухає всі його треки й читає коментарі в соцмережах, бо цікаво, що про її сина думають люди.

"Коли Олег почав писати той реп і ходити у таких штанах, для мене був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Мале, худе, а штани на 10 розмірів більші… Але зараз подобаються його пісні, з цими етнічними вставками. Всі коментарі читаю, цікаво, що люди думають", – розповіла жінка.

Цікаво! "Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню! Це найкраще, що я колись для неї робив", – казав лідер Kalush Олег Псюк перед Нацвідбором Євробачення-2022. Через війну в Україні трек набув іншого змісту, який репери показали у кліпі.

Як мама Олега Псюка реагує на раптову популярність

Після фіналу Євробачення-2022 мама лідера Kalush Orchestra стала найзірковішою мамою країни. Живе вона в місті Калуш Івано-Франківської області, де її впізнають навіть на базарі.

Мені, напевно, треба ходити під чорною панамою, а Олегу – під рожевою, щоб нас не впізнавали. Пішла на базар, жінка: "О, пані Стефанія – зіркова мама. Можна сфотографуватися?". Та сфотографуйтеся, але це якби з моїм сином, розумію. А нашо вам мене?

– поділилася мама Олега Псюка.

До слова, раніше мама Олега Псюка з Kalush Orchestra працювала на хімзаводі, а зараз – продавчинею в рідному Калуші.

Примітно, що в понеділок, 16 травня, в Олега Псюка день народження. Він проведе його "в літаку, потім в машині, потім в автобусі", але хотів би відсвяткували з мамою, дівчиною, родиною.