На Євробаченя-2022 гурт Kalush Orchestra поїхав з україномовною піснею Stefania. Її прем'єра відбулася в лютому, напередодні Нацвідбору на пісенний конкурс. Мама Олега Псюка й подумати не могла, що це ода їй, а не дівчині сина Олександрі.
Читайте також Він молодець, – мама Стефанія похвалила слова сина про "Азовсталь" на Євробаченні
Мама лідера Kalush Orchestra про пісню Stefania
Я читала під якимось кліпом коментарі, там був комент: "Де можна знайти Стефанію?" Я не прив'язала це до себе, що пісня написана мені. Я чомусь подумала, що це хтось мав на увазі Сашу – дівчину його, і просто переплутав ім'я,
– зізналася пані Стефанія.
Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму
Ба більше, довгий час вона не була фанаткою гурту Kalush, раніше любила пісні Олега Винника. Зараз же мама репера слухає всі його треки й читає коментарі в соцмережах, бо цікаво, що про її сина думають люди.
"Коли Олег почав писати той реп і ходити у таких штанах, для мене був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Мале, худе, а штани на 10 розмірів більші… Але зараз подобаються його пісні, з цими етнічними вставками. Всі коментарі читаю, цікаво, що люди думають", – розповіла жінка.
Як мама Олега Псюка реагує на раптову популярність
Після фіналу Євробачення-2022 мама лідера Kalush Orchestra стала найзірковішою мамою країни. Живе вона в місті Калуш Івано-Франківської області, де її впізнають навіть на базарі.
Мені, напевно, треба ходити під чорною панамою, а Олегу – під рожевою, щоб нас не впізнавали. Пішла на базар, жінка: "О, пані Стефанія – зіркова мама. Можна сфотографуватися?". Та сфотографуйтеся, але це якби з моїм сином, розумію. А нашо вам мене?
– поділилася мама Олега Псюка.
До слова, раніше мама Олега Псюка з Kalush Orchestra працювала на хімзаводі, а зараз – продавчинею в рідному Калуші.