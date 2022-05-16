На Евровидение-2022 группа Kalush Orchestra поехала с украиноязычной песней Stefania. Ее премьера состоялась в феврале, в канун Нацотбора на песенный конкурс. Мама Олега Псюка и подумать не могла, что это ей, а не девушке сына Александре.

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Мама лидера Kalush Orchestra о песне Stefania

Я читала под каким-то клипом комментарии, там был коммент: "Где можно найти Стефанию?" Я не привязала это к себе, что песня написана мне. Я почему-то подумала, что это кто-то имел в виду Сашу – девушку его, и просто перепутал имя,

– призналась Стефания.

Олег Псюк с девушкой Александрой / Фото из инстаграма

Более того, долгое время она не была фанаткой группы Kalush, раньше любила песни Олега Винника. Сейчас мама рэпера слушает все его треки и читает комментарии в соцсетях, потому что интересно, что о ее сыне думают люди.

"Когда Олег начал писать тот рэп и ходить в таких штанах, для меня был шок. Я говорила, что так ходят бомжи. Малое, худое, а штаны на 10 размеров больше… Но сейчас нравятся его песни, с этими этническими вставками. Все комментарии читаю, интересно, что люди думают", – рассказала женщина.

Интересно! "Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесны. Но я знаю, что она точно заслуживает этой песни! Это лучшее, что я когда-то для нее делал", – говорил лидер Kalush Олег Псюк перед Нацотбором Евровидения-2022. В результате в Украине трек приобрел другое содержание, которое рэперы показали в клипе.

Как мама Олега Псюка реагирует на внезапную популярность

После финала Евровидения-2022 мама лидера Kalush Orchestra стала самой звездной матерью страны. Живёт она в городе Калуш Ивано-Франковской области, где ее узнают даже на базаре.

Мне, наверное, нужно ходить под черной панамой, а Олегу – под розовой, чтобы нас не узнавали. Пошла на базар, женщина: "О, Стефания – звездная мама. Можно сфотографироваться?" Ну сфотографируйтесь, но это если бы с моим сыном, понимаю. А зачем вам меня?

– поделилась мама Олега Псюка.

К слову, раньше мама Олега Псюка из Kalush Orchestra работала на химзаводе, а сейчас – продавщицей в родном Калуше.

Примечательно, что в понедельник, 16 мая, у Олега Псюка день рождения. Он проведет его "в самолете, потом в машине, потом в автобусе", но хотел бы отпраздновать с мамой, девушкой, семьей.