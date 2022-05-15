Мовиться про заклик до світу, який виконавець озвучив одразу після закінчення свого тріумфального виступу на Євробаченні – 2022. Матір соліста гурту дала коментар журналістам уже наступного дня.

Детальніше Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Одразу після цього написала йому

Жінка розповіла, що була приємно здивована таким сміливим кроком її сина. Адже він зробив те, що він мав зробити задля порятунку людей.

Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж сказав ті слова про Маріуполь і "Азовсталь". Одразу написала йому смс, що він молодець,

– розповіла Стефанія.

Вона додала, що це дійсно було потрібно. Хоч і гурт могли дискваліфікувати, це не так важливо.

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Чому могли дискваліфікувати

Євробачення вважається конкурсом, який "поза політикою". Тому там діє жорстка заборона щодо політичних заяв. Одразу після заяви Олега, організаторам довелося відповісти на численні запити журналістів щодо цього.

Вони заявили, що не помітили жодних політичних заяв, які б лунали зі сцени. Також підкреслили, що заклики допомогти Україні та врятувати людей мають лише гуманітарні цілі. Kalush Orchestra вирішили не усувати від боротьби, де вони були впевненими фаворитами.

Коротко про цю заяву виконавця

Після виступу Олег Псюк закликав зробити все для порятунку бійців, які зараз перебувають в оточенні на "Азовсталі". Це одразу привернуло неймовірну увагу світових медіа. Окрім цього по всьому світі зросла кількість google-запитів Azovstal і Mariupol.

Для мене це важливіше ніж дискваліфікація. Такий шанс я б собі не пробачив втратити. Сподіваюся, що хоча б одна людина звернула на це увагу, що це хоч якось нам допоможе,

– пояснив згодом соліст Kalush Orchestra.

Варто зауважити, що жест не залишився непоміченим українськими воїнами. Оборонці "Азовсталі" майже одразу подякували гурту за це.

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