Лідеру Kalush виповнюється 29 років

Про те, що в українського виконавця наближається день народження згадав один із журналістів, які були присутні на пресконференції після закінчення Євробачення.

Увага Переможець Євробачення-2022: біографія Kalush Orchestra

Зокрема, журналіст спершу запитав в Олега, чи дійсно у нього день народження. На що той відповів, що так, 16 травня і він приємно вражений, що він знає це.

Тож, далі зал підтримав переможця Євробачення і привітав його заспівавши Happy Birthday.

Реакція учасників гурту була теплою, вони підхопили пісню і з посмішками привітали Олега.

Побачити цю приємність можна на 12 хвилині відео.

Згодом в Олега запитали чи буде він святкувати свій день народження зі своєю мамою, зі Стефанією? Переможець відповів, що у цей день у нього буде складна дорога в Україну, а ось наступного дня – таки буде радий відсвяткувати з родиною.

Я буду в літаку, потім в машині, потім в автобусі. Хотілось би з мамою, з дівчиною, з родиною провести час,

– зазначив Олег Псюк.

До слова, під час конференції інші учасники Kalush Orchestra також розповіли про плани після повернення з Євробачення. Наголосили, що будуть продовжувати боротьбу за Україну. Вони додали, що дозвіл на виїзд за кордон завершується 17 травня.

Цікаво! Kalush Orchestra впевнено увійшли в історію Євробачення. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування музичного конкурсу.

Україна перемогла на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" отримали тріумфальну перемогу на Євробаченні з рекордним 631 балом.

У фіналі, після виступу, соліст гурту Олег Псюк закликав світ визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі.

Уже під час конференції музикант пояснив іноземним журналістам, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни.

Тож, Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти.

До слова, гучна заява могла стати причиною дискваліфікації гурту. Однак, гурт наголосив, що питання Маріуполя важливіше, ніж дискваліфікація.

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