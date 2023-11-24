Справа про ДТП за участі Остапа Ступки: прокуратура оскаржить вирок суду
Джерело:Київська міська прокуратура
Прокуратура оскаржуватиме рішення суду, який визнав винним Остапа Ступку у вчиненні ДТП. Попередньо актора засудили до трьох років обмеження волі.
Також Ступці обмежили право керувати транспортними засобами на 8 років. А ще він повинен сплатити майже 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи.
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Прокуратура не задоволена вироком суду в справі ДТП з Остапом Ступкою
Раніше суд визнав винним українського актора у справі щодо вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Його засудили до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати авто на вісім років.
У фейсбуці з'явився допис, з якого стало відомо, що міська прокуратура Києва буде оскаржувати рішення Голосіївського районного суду столиці. Хоча у публікації не вказали, що йдеться про Остапа Ступку, це зрозуміло з опису справи.
Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність через м'якість призначеного покарання,
– написано у дописі.
Відомо, що Ступка вважає несправедливим таке рішення суду. На його думку, можна було обмежитися штрафом й тоді б держава отримала мінімум 170 тисяч гривень. Зважаючи на це, актор має намір подавати апеляцію.
Що відомо про ДТП за участі Остапа Ступки
- Аварія трапилася 4 квітня в Голосіївському районі столиці. 56-річний актор на Range Rover виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Mitsubishi, який був припаркований. Внаслідок зіткнення травми отримав 38-річний чоловік, який перебував в авто. Його госпіталізували. Пізніше стало відомо, що артист перебував за кермом у нетверезому стані.
- Ступку зобов'язали виплатити 50 тисяч гривень чоловікові. Утім, постраждалий розповів, що Остап приїхав до нього в лікарню аж на шостий-сьомий день після ДТП і відшкодував тільки 20 тисяч гривень.
- Актор вважаю цю ДТП "жорстким знаком", "фатумом" і "злим роком". За словами зірки, цей прикрий інцидент припіднесла йому доля або "батько з небес".