Дружина Віктора Павліка показала ніс після ринопластики: перші фото Катерини Реп’яхової

Дружина Віктора Павліка наважилася на зміни та зробила пластичну операцію. Катерина Реп’яхова ходила більше тижня з гіпсом, а тепер нарешті показала, як виглядає її ніс після ринопластики.

В Instagram-Stories дружина Павліка опублікувала перші фото свого "нового" носа. Раніше вона зізналася, скільки коштувала пластична операція.

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Катерині нарешті зняли гіпс з носа після ринопластики. Вона вперше подивилася на себе в дзеркало і була дуже вражена.

Цей момент, що хвилює – побачити себе нову. Мені так лячно, раптом не сподобається. Ухтишка! Я в шоці просто. Новий ніс! У мене серці вилітає... Прикольно!,

– вимовила Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова одразу після зняття гіпсу / Фото з її інстаграм-сторіс

Помітно, що результатом ринопластики Реп'яхова була задоволена. Вона також розповіла, що їй ще треба буде ходити якийсь час з пластирем на носі.



Катерина Реп'яхова з пластирем на носі / Фото з її інстаграм-сторіс

Наразі ніс Катерини Реп'яхвої ще трохи набряклий. Остаточно блогерка відновиться приблизно через півроку. Вона досі має невеликі синці під очима, які вже сходять.



Катерина Реп'яхова зробила ринопластику / Фото з її інстаграм-сторіс

Катерина Реп’яхова зробила ринопластику: головне

Змінити форму носа Катя Реп'яхова наважилася ще у 2022 році після того, як побачила результат ринопластики в однієї блогерки. До того ж, вона зазначила, що її сестра зробила операцію "з таким же носом" і дуже задоволена.

Віктор Павлік на такі зміни відреагував дуже емоційно. Він прийшов у лікарню зі словами: "Шок-контент. У мене немає слів. Підписники, якби не ви, я б цього не пережив". Співак навіть порівняв дружину з відомим кіноперсонажем.

Нещодавно пластичний хірург показав ніс Каті Реп'яхової до та після операції. Він прибрав "роздвоєння" на кінчику носа, яке стало більш виразним після пологів, і підкоригував підборіддя, пересадивши жирову тканину з живота.

Крім того, напередодні Катерина Реп'яхова також зробила процедуру зі збільшення губ. Вона зізналась, що всім задоволена, хоч її чоловік Віктор Павлік зовсім не помітив змін.