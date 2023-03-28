В Instagram-Stories супруга Павлика опубликовала первые фото своего "нового" носа. Раньше она призналась, сколько стоила пластическая операция.

Интересно Думают, что муж избил, – жена Павлика рассказала о забавной реакции людей после пластики

Екатерине наконец сняли гипс с носа после ринопластики. Она впервые посмотрела на себя в зеркало и была очень удивлена.

Этот волнующий момент – увидеть себя новую. Мне так страшно, вдруг не понравится. Ухтышка! Я в шоке просто. Новый нос! У меня сердце вылетает... Прикольно!,

– произнесла Репьяхова.



Екатерина Репьяхова сразу после снятия гипса / Фото с ее инстаграм-сторис

Примечательно, что результатом ринопластики Репьяхова была удовлетворена. Она также рассказала, что ей еще предстоит ходить какое-то время с пластырем на носу.



Екатерина Репьяхова с пластырем на носу / Фото с ее инстаграмм-сторис

В настоящее время нос Екатерины Репейной еще немного отечен. Окончательно блоггерша восстановится примерно через полгода. У нее до сих пор небольшие синяки под глазами, которые уже сходят.



Екатерина Репьяхова сделала ринопластику / Фото с ее инстаграмм-сторис

Екатерина Репьяхова сделала ринопластику: главное

Сменить форму носа Катя Репьяхова отважилась еще в 2022 году после того, как увидела результат ринопластики у одной блоггерши. К тому же она отметила, что ее сестра сделала операцию "с таким же носом" и очень довольна.

Виктор Павлик на такие изменения отреагировал очень эмоционально. Он пришел в больницу со словами: "Шок-контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я бы этого не пережил". Певец даже сравнил жену с известным киноперсонажем.

Недавно пластический хирург показал нос Кате Репейной до и после операции. Он убрал "раздвоение" на кончике носа, которое стало более отчетливым после родов, и подкорректировал подбородок, пересадив жировую ткань из живота.

Кроме того, накануне Екатерина Репьяхова также сделала процедуру по увеличению губ. Она призналась, что всем довольна, хотя ее муж Виктор Павлик совсем не заметил перемен.