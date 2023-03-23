В мережі зараз активно обговорюють зміну зовнішності дружини співака Віктора Павліка. Раніше Катерина Реп'яхова показала фото свого носу до та після операції.

Цікаво У мене нема слів, – дружина Віктора Павліка показала реакцію чоловіка після операції

Скільки коштувала ринопластика для дружини Павліка

Тепер Катерина розсекретила вартість ринопластики. Блогерка не стала приховувати та зізналась, що це коштувало 3520 євро (понад 140 тисяч гривень), а септопластика (вирівнювання перегородки носа) – 1100 євро (44 тисячі гривень).

Коштувала операція 3520 євро. Якщо додатково вирівнювати перегородку, то ще плюс 1100 євро. У мене була ринопластика. А операція щодо перегородки носа називається септопластика (це коли є викривлення на КТ носових пазух),

– розповіла Реп'яхова.



Скільки коштувала ринокластика для Катерини / Фото з її інстаграм-сторіс

Чи робитиме Катерина мамопластику

Реп'яхова також хотіла зробити мамопластику, щоб зробити груди однаковими. Однак поки вона відмовилася від цієї ідеї, бо ще хоче мати дітей.

Хочу ще дітей. А в мене така асиметрія, що після грудного вигодовування потрібна буде корекція. Тому зроблю мамопластику, коли закрию гештальт з дітьми,

– наголосила Катерина.



Відповідь Катерини щодо мамопластики / Фото з її інстаграм-сторіс

Як Катерина наважилася зробити операцію

Дружини Павліка ще у 2022 році мала плани зробити дві пластичні операції – мамопластику і ринопластику, проте війна внесла свої корективи.

Блогерка тоді казала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на це.

Змінити форму носа Катя Реп'яхова наважилась після того, як побачила результат ринопластики в однієї блогерки. До того ж, вона зазначила, що її сестра зробила операцію "з таким же носом" і дуже задоволена.

До слова, напередодні Катерина Реп'яхова також зробила процедуру зі збільшення губ. Вона зізналась, що всім задоволена, хоч її чоловік Віктор Павлік зовсім не помітив змін.