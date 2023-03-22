Блогерка Катерина Реп'яхова повідомила, що здійснила свою мрію – зробила довгоочікувану ринопластику. Раніше проти пластичних операцій дружини виступав Віктор Павлік.

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Як на операцію відреагував Віктор Павлік

Катерина розповіла, що музикант однаково був проти операції й навіть казав, що не приїде в лікарню. Але таки відвідав кохану після операції й показався на відео.

Шок-контент. У мене нема слів. Підписники, якби не ви, я б цього не пережив. Ви подивіться, це як у кіно – Франкенштейн,

– жартома сказав артист.

Віктор Павлік відреагував на операцію дружини:

Блогерка також поділилась, як почувалась після ринопластики та ліпофілінгу. Вона зізналась, що перші дві години після наркозу було досить важко. "Все боліло, вуха і ніс, були спазми. Найважче те, що ніс не дихає. Трохи болить живіт, бо в мене брали жир і вставляли у підборіддя".

Додамо, що напередодні Катерина Реп'яхова також зробила процедуру зі збільшення губ. Вона зізналась, що всім задоволена.

Хто з зірок зробив пластичну операцію