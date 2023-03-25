На третій день після операції дружина Віктора Павліка привела себе в порядок – обережно помила голову, щоб не намочити гіпс, і вийшла надвір у кепці. Однак киян своїм зовнішнім виглядом все одно налякала.

До теми Дружина Віктора Павліка розсекретила, скільки заплатила за пластичну операцію на ніс

Як люди реагують на дружину Павліка після операції на носі

Я йду і сміюся вголос, тому що мене жодна людина не пропускає повз. Дуже сильно дивляться люди. Напевно думають, що чоловік побив. Думають: "От бідна дівчинка, наче така пристойна",

– розповіла Катя Реп'яхова у сторіс.

Підписниці порадили блогерці вдягти великі окуляри, але вона пояснила, що не зможе носити їх ще 3 місяці.

Катерина Реп'яхова після пластики носа / Скриншот з відео

"Я почуваюся набагато краще, ніж вчора, саме фізично. Найбільше я не очікувала, що так довго й так сильно буде боліти живіт. Він теж з набряком. Наприклад, взяти на руки Михасика мені дуже складно. Звісно, п'ю знеболювальні два-три рази на добу", – поділилася дружина Павліка.

До речі, за кілька тижнів до ринопластики Катя Реп'яхова наважилась на ще одні, але менш значні зміни у зовнішності. Вона збільшила губи й боялася, що чоловік з нею не розмовлятиме. Однак після операції блогерці здавалося, що вони "стухли". "Губи потроху повертаються, мені так здається. Синці стають жовтими", – зраділа Реп'яхова на третій день.

Катерина Реп'яхова після пластики носа / Скриншот з відео

Катерина Реп'яхова після пластики носа / Скриншот з відео

Нагадаємо, пластичний хірург показав ніс Каті Реп'яхової до та після операції. Він прибрав "роздвоєння" на кінчику носа, яке стало більш виразним після пологів, і підкоригував підборіддя, пересадивши жирову тканину з живота.

Віктор Павлік на такі зміни відреагував дуже емоційно. Він прийшов у лікарню зі словами: "Шок-контент. У мене нема слів. Підписники, якби не ви, я б цього не пережив". Співак навіть порівняв дружину з відомим кіноперсонажем. З яким саме, дізнавайтеся за лінком.