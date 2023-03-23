Пластичний хірург показав у Instagram-Stories світлини, зроблені одразу після операції на лікарняному ліжку. Нагадаємо, що Катерина близько року хотіла зробити ринопластику і нарешті наважилась на це.

Цікаво У мене нема слів, – дружина Віктора Павліка показала реакцію чоловіка після операції

Сергій Королюк показав, як виглядав ніс Реп'яхова до операції і яким він став після неї.



Так виглядала Катерина Реп'яхова до операції / Фото з інстаграму хірурга

Лікар зазначив, що кінчик носа з часом опуститься. За його словами, повна реабілітація триватиме рік. Додамо, що дружина Павліка також зробила собі ліпофілінг підборіддя.



Так виглядала Катерина Реп'яхова до операції / Фото з інстаграму хірурга

Пластичний хірург Сергій Королюк також зазначив, що йому вдалося прибрати роздвоєння на кінчику носа Катерини. Це дуже помітно на фото.



Ніс Катерини Реп'яхової дуже змінився після операції / Фото з інстаграму хірурга

Як Катерина вирішила зробити операцію та що ще змінила в собі: