Пластичний хірург показав у Instagram-Stories світлини, зроблені одразу після операції на лікарняному ліжку. Нагадаємо, що Катерина близько року хотіла зробити ринопластику і нарешті наважилась на це.
Цікаво У мене нема слів, – дружина Віктора Павліка показала реакцію чоловіка після операції
Сергій Королюк показав, як виглядав ніс Реп'яхова до операції і яким він став після неї.
Так виглядала Катерина Реп'яхова до операції / Фото з інстаграму хірурга
Лікар зазначив, що кінчик носа з часом опуститься. За його словами, повна реабілітація триватиме рік. Додамо, що дружина Павліка також зробила собі ліпофілінг підборіддя.
Так виглядала Катерина Реп'яхова до операції / Фото з інстаграму хірурга
Пластичний хірург Сергій Королюк також зазначив, що йому вдалося прибрати роздвоєння на кінчику носа Катерини. Це дуже помітно на фото.
Ніс Катерини Реп'яхової дуже змінився після операції / Фото з інстаграму хірурга
Як Катерина вирішила зробити операцію та що ще змінила в собі:
- Дружини Павліка ще у 2022 році мала плани зробити дві пластичні операції – мамопластику і ринопластику, проте війна внесла свої корективи.
- Блогерка тоді казала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на це.
- Змінити форму носа Катя Реп'яхова наважилась після того, як побачила результат ринопластики в однієї блогерки. До того ж, вона зазначила, що її сестра зробила операцію "з таким же носом" і дуже задоволена.
- Напередодні Катерина Реп'яхова також зробила процедуру зі збільшення губ. Вона зізналась, що всім задоволена, хоч її чоловік Віктор Павлік зовсім не помітив змін.
- Крім того, наприкінці минулого року Катерина ходила на консультації до пластичного хірурга, бо планувала зробити також операцію на груди та зробити їх однаковими.