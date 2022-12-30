Годувала й оплачувала проїзд, – дружина Павліка вразила зізнанням про минуле кохання
Джерело:Катерина Реп'яхова
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова несподівано розповіла про минулі стосунки. Вона зізналась, що любила студента, якого годувала та оплачувала проїзд.
Блогерка та підприємиця Катерина Реп'яхова, яка нещодавно знялась у фотосесії з сім'єю, в інстаграм-сторіз відповідала на запитання прихильників. Її запитали, чи покохала б вона Віктора Павліка, якби він був водієм, а не популярним артистом.
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Катерина Реп'яхова про колишні стосунки
Відповідаючи на запитання Катерина Реп'яхова згадала колишню любов. Вона зізналась, що була закохана в бідного студента, якого годувала й оплачувала проїзд.
Мені важко сказати, чи полюбила б я водія. Але я любила бідного студента, якого годувала й оплачувала йому проїзд. Ми закохуємося в того, на кого заслуговуємо. Колись я заслуговувала на бідного студента, але часи змінюються, змінююся і я,
– вважає Катерина Реп'яхова.
Катя Реп'яхова про минуле кохання / Фото з інстаграм-сторіз
Останнє про стосунки подружжя Павліків
Часто Віктор Павлік проводить час на гастролях і концертах. Але коли повертається, проводить час із сім'єю. Наприклад, після гастролей у США він з дружиною відправився на романтичне побачення у Києві.
Катерина Реп'яхова також зізнавалась, що не планує з Віктором Павліком другу дитину. Але й не заперечувала, що вагітність може бути не спланованою.
Нещодавно стало відомо, як вирішився конфлікт Віктора Павліка, його дружини та колишньої коханої через квартиру. Катерина поділилась, що ніхто не залишився у програші: квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину.