Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова виховують спільного сина Михайла, якому влітку виповнився рік. Зараз закохані рідко бувають разом, оскільки Віктор постійно на благодійних концертах, а Катерина займається вихованням сина та розвитком власного бізнесу – інтернет-магазином дитячих речей.
Дивіться також Анна Трінчер та Олександр Волошин показали весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я"
Побачення Віктора Павліка з дружиною
Однак, коли артист повернувся з тривалих гастролей, подружжя вирішило влаштувати романтичну прогулянку Києвом, побути лише вдвох. В особистому блозі в інстаграмі, за яким стежать 155 тисяч користувачів мережі, Катя поширила серію фото та відео, де показала найяскравіші моменти дня з коханим. На знімках Катя та Віктор щиро усміхаються.
"Ми", – лаконічно написала блогерка у дописі та додала емоджі у вигляді сердечка.
Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:
У коментарях підписники Катерини засипають зіркове подружжя компліментами.
- "Які милі!"
- "Ніжність!"
- "Чарівні!"
- "Котики! Обожнюю вас за те, що ви такі справжні!"
- "Які щасливі! Так тримати!"