Перед Новим роком Віктор Павлік традиційно відправився на гастролі на Захід України. Разом з ним поїхали дружина, син і теща. Перед цією поїздкою Катерина з найріднішими знялася у фотосесії в Києві.

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Новорічна фотосесія Віктора Павліка з дружиною і сином

Для свого блогу та сімейного архіву Реп'яхова організувала новорічну фотосесію в атмосферній студії. Спочатку Катерина, Віктор і Михайло позували у подібних образах у кремових тонах, а згодом переодягнулися у чорне вбрання. На всіх світлинах вони щиро усміхаються і просто насолоджуються моментом. Через війну Катерині та Віктору рідко вдається проводити час разом, тому вони радіють кожній миті.

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