Рік тому у мережі обговорювали скандал з колишньою дружиною Віктора Павліка. Після публічних суперечок і сварок історія завершилась з вигодою для всіх.

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Завершення історії з квартирою Павліка

Катерина Реп'яхова розповіла в інстаграм-сторіз, що якраз рік тому мережа гуділа новинами про те, що Віктор Павлік начебто виганяє колишню дружину з дому. Тепер у скандалі поставлена крапка.

Звісно, на меті ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. Я маю документи, де вказано, що колишня дружина не має претензій до колишнього чоловіка,

– розповіла блогерка.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина подякувала рієлтору, який зміг продати частину квартири під час війни. Вона зізналась, що вирішення цієї ситуації – радість для всіх.

"Цей кредит – він був взятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тисяч доларів, а вартість квартири на сьогодні десь 120 тисяч доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже сильно безглуздий. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік кожного місяця відносить до банку по 30 – 40 – 50 тисяч гривень просто ні за що. Все це закінчилося, я була ініціатором. Мені здається, що все це добре закінчилося. Ніхто не програв, всі лише виграли. Наче хепі-енд".

Коротко згадуємо цей скандал