Дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою аферистки: як її хотіли надурити
Джерело:Катерина Реп’яхова
Дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка нещодавно відкрила свій онлайн-магазин дитячих речей Mimish, розповіла підписникам, як її планувала надурити аферистка. Вона нібито оплатила товар магазину, але потім захотіла повернути гроші.
Блогерка розповіла, як аферистка зробила замовлення в онлайн-магазині, щоб надурити Катю на гроші. Додамо, що днями Реп'яхова зізналася, скільки заробляє в інстаграмі.
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В Інстаграм-сторіс дружина Віктора Павліка розповіла деталі ситуації. Так, за її словами, аферистка замовила товар в її дитячому магазині, скинула скріншот про оплату, а потім попросила повернути їй гроші.
Дружину Віктора Павліка аферистка хотіла надурити на гроші / Скриншот з її сторіс
Катерина перевірила платіж і помітила, що він насправді не надходив, це була фальшива квитанція. Реп'яхова навіть показала, як виглядає підроблена квитанція про оплату, щоб інші українці не могли повестися на таку аферу.
Аферистка почала допитуватися, чи повернуть їй гроші, на що дружина Павліка відповіла: "Можемо віддати вам готівку у відділенні кіберполіції, як вам такий варіант?". Проте жінка після цього не вийшла на зв'язок та заблокувала магазин.
Катерина Реп'яхова показала листування з аферисткою / Скриншот з її сторіс
Як аферисти дурять зірок: останні новини
Щоразу більше українських зірок стають жертвами аферистів. Вони прикриваються іменами знаменитостей, щоб зламати акаунти їхніх довірливих прихильників.
- Так, знаменита українська модель Алла Костромічова у 2021 році стала жертвою аферистів. Інтернет-злодії надсилали прихильникам зірки повідомлення, де потрібно було натиснути на посилання, щоб виграти 200 тисяч гривень.
- Українська співачка Злата Огнєвіч також стала жертвою шахрая. Невідомий чоловік від її імені взяв передоплату за рекламу відомого бренду в розмірі 5 тисяч доларів (що становить близько 140 тисяч гривень).
- Про шахраювання заявиляла колись і Світлана Тарабарова. Аферисти розіслали повідомлення про проведення співачкою "розіграшу". Вони пообіцяли приз – 80 тисяч гривень, якщо користувачі перейдуть за посиланням нижче.
- Також у жовтні 2020 року в дружини артиста Сергія Бабкіна Сніжани вкрали інстаграм-сторінку. Шахрай хотів отримати гроші від підписників і рідних акторки.