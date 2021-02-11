Популярна українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахрая. Вона записала відео, де зі сльозами на очах повідомила, що від її імені обдурили відомий бренд на 5 тисяч доларів.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою афериста. Шахрай від її імені взяв передоплату за рекламу відомого бренду в розмірі 5 тисяч доларів (близько 140 тисяч гривень).

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Злата Огнєвіч стала жертвою афериста

Знаменитість оприлюднила емоційне відео, в якому зі сльозами на очах повідомила сумну новину. Артистка зізналась, що це сльози огиди до ситуації, яка сталась.

Днями Злата Огнєвіч дізналась про аферу, яка відбулась близько рік тому. Невідомий чоловік, від імені співачки, пообіцяв відомому українському брендові рекламу. За це він взяв передоплату в розмірі 5 тисяч доларів.

Зірка зазначила, що це нанесло величезний удар її репутації та репутації команди артистки. Вона з командою вже почала роботу над виясненням ситуації, що склалась.

Я вам точно обіцяю, що я знайду цю сволоту і змушу відповісти за свій вчинок,

– емоційно сказала Злата Огнєвіч.

Також співачка зазначила, що й з боку цього бренду, який не назвала, було невідповідально давати велику суму грошей невідомій людині. Злата Огнєвіч висловила сподівання, що ця подія буде для всіх уроком.

"Чесно кажучи, на місці співробітників цього бренду я би просто звільнила людину, яка допустила такий стан справ. Я в цілковитій люті", – підсумувала зірка.