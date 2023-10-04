Розпирає від щастя, – дружина Віктора Павліка з сином відправилась на відпочинок до Туреччини

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова з сином Михайлом відправилась у відпустку до Туреччини. Разом з ними також поїхала мама жінки.

Вони всі полетіли до Анталії, де вже розмістились в готелі. Тепер Катерина ділиться з підписниками контентом з відпочинку.

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Катерина Репяхова з сином поїхала у відпустку

Блогерка виставила відео, як сім'я добиралася до Туреччини. Вони спершу відправились з Києва в Одесу, тоді поїхали до Молдови. Звідти вже полетіли до Анталії. 1 жовтня Катерина з сином та мамою розмістились у готелі. Блогерка зауважила, що дорога видалась доволі легкою й Мишко був весь час чемний.

Спершу жінка насолоджувалась відпочинком без соцмереж, проте тепер знову повернулася до свого блогу й ділиться відео та фото з відпустки.

Я не можу передати, як мене розпирає від щастя, коли я бачу щасливого сина,

– зазначила зіркова матуся.

Катерина Репяхова поїхала у відпустку / Скриншоти з інстаграм-сторіс блогерки

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