Розпирає від щастя, – дружина Віктора Павліка з сином відправилась на відпочинок до Туреччини
Джерело:Катерина Репяхова
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова з сином Михайлом відправилась у відпустку до Туреччини. Разом з ними також поїхала мама жінки.
Вони всі полетіли до Анталії, де вже розмістились в готелі. Тепер Катерина ділиться з підписниками контентом з відпочинку.
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Катерина Репяхова з сином поїхала у відпустку
Блогерка виставила відео, як сім'я добиралася до Туреччини. Вони спершу відправились з Києва в Одесу, тоді поїхали до Молдови. Звідти вже полетіли до Анталії. 1 жовтня Катерина з сином та мамою розмістились у готелі. Блогерка зауважила, що дорога видалась доволі легкою й Мишко був весь час чемний.
Спершу жінка насолоджувалась відпочинком без соцмереж, проте тепер знову повернулася до свого блогу й ділиться відео та фото з відпустки.
Я не можу передати, як мене розпирає від щастя, коли я бачу щасливого сина,
– зазначила зіркова матуся.
Катерина Репяхова поїхала у відпустку / Скриншоти з інстаграм-сторіс блогерки
Українські зірки, які нещодавно були на відпочинку
- Інфлюенсерка Даша Квіткова разом з друзями нещодавно подорожувала до Ісландії. Вона прогулялась вулицями Рейк'явіка та занурилася у термальну лагуну. Температура в ній близько +30 градусів, тоді як температура повітря не більше й +10. Зараз блогерка вже повернулась до Києва, де проводить час з сином, тренується, працює та зустрічається з друзями.
- Раніше співак Володимир Дантес зі своєю дівчиною Дашою Кацуріною та її двома дітьми їздив у невелику відпустку. Ймовірно, вони були в Карпатах. Це можна зрозуміти по відео, яке виконавець зняв на тлі гір.
- Також у Карпати в вересні їздила Тіна Кароль. Співачка згодом показала атмосферні кадри з поїздки. Вона просто на сіні заспівала фрагмент зі своєї пісні "Одне серцебиття". Це дуже потішило її фанів.