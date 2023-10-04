Они все улетели в Анталию, где уже разместились в отеле. Теперь Екатерина делится с подписчиками контентом с отдыха.

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Екатерина Репяхова с сыном уехала в отпуск

Блоггерша выставила видео, как семья добиралась в Турцию. Они сперва отправились из Киева в Одессу, тогда уехали в Молдову. Оттуда уже улетели в Анталию. 1 октября Екатерина с сыном и мамой разместились в гостинице. Блогер отметила, что дорога была довольно легкой и Миша вел себя хорошо.

Сначала женщина наслаждалась отдыхом без соцсетей, однако теперь снова вернулась в свой блог и делится видео и фото из отпуска.

Я не могу передать, как меня распирает от счастья, когда я вижу счастливого сына,

– отметила звездная мама.

Екатерина Репяхова уехала в отпуск / Скриншоты из инстаграмм-сторис блоггера

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