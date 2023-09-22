Інфлюенсерка Даша Квіткова разом з друзями вирушила до Ісландії. Тим часом її підписники насолоджуються новим контентом.

До слова Гралися разом: Дантес замилував мережу відео з сином Даші Кацуріної

Даша Квіткова в Ісландії

У перший день відпочинку Даша Квіткова прогулялась вулицями Рейк'явіка. Вона одягнула блакитні широкі джинси та сірий светр. Зверху зірка накинула молочне пальто. Клітчастий шарф та сіра шапка доповнювали її образ.

Даша Квіткова в Ісландії / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Також блогерка мала нагоду зануритися у термальну лагуну. Температура в ній близько +30 градусів, тоді як температура повітря не більше й +10. Фани жартують, що очікували від зірки більше фото у теплому вбранні, та вона позує в купальнику.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму Даші Квіткової

На сторінці Даші чимало інших кадрів:

Шанувальники блогерки у захваті від мальовничих кадрів Ісландії:

"Хочеться дивитись знову і знову";

"Як неймовірно гарно";

"Клас";

"Так гарно";

"Як це красиво – бути щасливою";

"Які живі фотографії".

Даша продає дім в Україні

Тим часом на продажі перебуває будинок Даші Квіткової та Нікіти Добриніна, який вони купили в шлюбі. У мережі з'явилось оголошення – з фото користувачі мережі зрозуміли, що це дім зіркової пари.

Особняк продається у селі Гатне, він має три поверхи. Будинок має формат дуплекса, і розташований у котеджному містечку. Територія становить 350 квадратних метрів – це будинок, дитячий майданчик, гараж і навіс на 2 авто. Ціна особняка – 320 тисяч доларів.