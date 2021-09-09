Дружина Віктора Павліка розповіла, як розділила обов'язки з чоловіком: нове сімейне фото

Український музикант Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова знялись у новій сімейній фотосесії. Кохана артиста також розповіла, як поділені обов'язки в родині після народження сина.

Подружжя відомого українського артиста Віктора Павліка та блогерки Катерини Реп'яхової близько трьох місяців виховують сина. Оскільки музикант часто перебуває на гастролях, концертах чи інших виступах, він не завжди має час на допомогу дружині з малюком.

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Однак Катерина Реп'яхова разом з чоловіком поділили сімейні обов'язки. Здебільшого сином Михайлом займається блогерка, але й Віктор Павлік опікується хлопчиком.

Зокрема, він купає малюка, їздить за покупками та слідкує за харчуванням дружини. Коли Катерині треба відпочити або попрацювати, він грається з Михайлом.

Насправді чоловік – велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати,

– зізналась Реп'яхова.

Блогерка додала, що хоч Віктор Павлік став батьком учетверте, він проживає батьківство ніби заново. Натомість син щодня тішить зіркового батька новими здобутками.

Нове сімейне фото

На особистій сторінці Катерина Реп'яхова опублікувала чарівне сімейне фото. Віктор Павлік позував перед об'єктивом, тримаючи сина на руках, а його дружина ніжно всіх обійняла.

Блогерка постала перед камерою у молочній сукні довжини міді з квітковим принтом і на тонких бретелях. Вона вирівняла й розпустила волосся, а на обличчі зробила елегантний макіяж з акцентом на очах.

Віктор Павлік приміряв світлу сорочку та штани. Малий Михайло постав у жовтих штанах та білій кофтинці з анімалістичним принтом. Додамо, що малюк позував спиною до камери, адже батьки ще не планують показувати його обличчя.



Віктор Павлік з дружиною та сином

4 батьківство Віктора Павліка

15 червня артист та його молода дружина стали батьками. У них народився хлопчик, якого назвали Михайлом. Через 3 дні новоспечену матусю виписали з пологового будинку.

Ще до того, як синові Віктора Павліка виповнився місяць, Катерина Реп'яхова з малюком та мамою відправилися на відпочинок в Карпати. На Західній Україні вона побувала кілька разів. Блогерка пояснила, що боялась післяпологової депресії й не хотіла засиджуватися вдома.

8 серпня Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік охрестили сина у церкві біля пологового будинку. Цікаво, що дружина співака була проти хрещення, бо хотіла б дати синові право вибору.

Текст публікації Катерини Реп'яхової

Скоро три місяці, як ми батьки.

Політ нормальний.

Ми повністю адаптувалися.

У нашій родині чітко розподілені обов'язки.

Наприклад, Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоб мама Михайлика не була голодна, їздить за різними покупками, грає з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або потрібно попрацювати.

Ну а на мамі все інше.

Насправді чоловік – велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати. Хоч за фактом у чоловіка Міша – 4 дитина, але проживає він все вперше. Наш Мишко кожен день радує нас чимось новеньким, а ми у відповідь піклуємося і дуже любимо його