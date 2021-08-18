Як і більшість зіркових матусь, дружина Віктора Павліка не ставила своє життя на паузу після народження дитини. Вона й далі активно розвиває особистий блог в інстаграмі, де ділиться секретами материнства з понад 80-тисячною аудиторією. Ба більше, усього за два місяці Катя Реп'яхова кілька разів відпочивала на Західній Україні – у Трускавці, Мукачево, Буковелі, Львові. І всюди з маленьким Михасиком.

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Як пояснює блогерка, вона не сидить вдома, бо до пологів мала дуже активне життя – гастролювала разом з зірковим чоловіком. За останні кілька років вона звикла до такого шаленого ритму.

Коли я народила, було важливо не засидітися вдома, не впасти в післяпологову депресію. Ще взимку я налаштувала себе, що ми не будемо на місці. Як налаштувала, так і пішло,

– заявила Катя Реп'яхова.

За словами дружини Павліка, "все можливо, було б бажання". Безумовно, без допомоги вона не змогла б поєднувати блогерство з материнством. Оскільки подружжя не хоче кликати нюня в орендовану квартиру, з вихованням первістка Каті Реп'яховій допомагає мама.

"Все завдяки мамі. Вона дуже підтримувала, сама я б нічого не змогла. Ну і Віктор Франкович під'їжджає, розряджає атмосферу час від часу", – поділилась молода матуся.

Віктор Павлік з дружиною і тещею / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

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Останні кілька тижнів Катя Реп'яхова присвячує себе не лише двомісячному сину Михасику та блогу, а й концертній діяльності. Вона залишається концертною директоркою Віктора Павліка й не планує йти в декретну відпустку.

Звичайно, коли це далекі концерти – важко, якщо десь поряд – намагаюсь вириватися. У першу чергу для самої себе. Для мами важливо одягнутися, нафарбуватися, вийти в люди, щоб не засидітися,

– пояснила Катя Реп'яхова.

Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Додамо, зараз Катерина Реп'яхова активно повертається у форму після пологів. Ще місяць тому вона показувала фігуру й була незадоволена обвислими боками. Так, навіть на відпочинку в Трускавці вона займається спортом – бігає вранці.