Віктор і Катерина познайомилися зі спільним сином в червні. Ініціатором хрещення був Павлік, тому відбулося воно досить швидко.

До слова Дала б право вибору, – дружина Павліка пояснила, чому проти хрещення сина

Хрещення сина Павліка і Реп'яхової

Катерина активно розвиває особистий блог в інстаграмі й саме там поділилася першими кадрами важливої події в житті сина.

Вранці молода матуся відправилася в салон краси, де зробила зачіску та макіяж. Потім вдома разом із чоловіком одягнула красиві вишиванки та відправилися в церкву.

Подружжя вирішило охрестити маленького Михайла в храмі біля пологового будинку, де народжувала Катерина. Для сина Віктор і його кохана обрали одну пару хрещених батьків.



Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини



Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини



Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини



Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини



Хрещення сина Павліка і Реп'яхової / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини

Зазначимо, крихітний Михайлик за місяць свого життя вже встиг помандрувати Україною. Він з батьками й бабусею був у Буковелі. Днями Катерина з сином майже на місяць планує відправитися в Трускавець.