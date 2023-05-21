Дружина Віктора Павліка пояснила, чому в чоловіка вилучили спецперепустку після скандалу

Після публічної поїздки Південним мостом у Віктора Павліка вилучили спецперепустку. Дружина Катерина Репяхова пояснила, з якою метою це зробили.

Віктор Павлік влип у скандал після того, як покатав дружину Південним мостом у Києві, а вона назвала це "задоволенням не для всіх". Поліція вилучила в артиста спецперепустку, яка дозволяла йому їздити стратегічними об'єктами.

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Катерина Репяхова про вилучення перепустки в чоловіка

Дружина Віктора Павліка у коментарях під останнім дописом, де досі обговорюють скандал, пояснила, що спецперепустка – не подарунок для неї. Це документ чоловіка, а вилучили його з метою перевірки. Репяхова звинуватила пресу у нібито перекрученні інформації.

У тому і проблема, що всі думають так, як думаєте ви, адже ЗМІ так це подали. Ця перепустка чоловіка, яку він має дуже давно. І її забрали задля перевірки справжності, патрульні поліції не повноважні сходу виявити як, ким, навіщо була видана перепустка і чи взагалі вона справжня,

– прокоментувала Катерина.

У відповідь користувачі підмітили, що Віктор Павлік у відео й справді назвав перепустку подарунком. Та блогерка зауважила, що це була іронія й жарт. "Очевидно, що це сарказм. Ця перепустка чоловіка і це не складно виявити. Але я нас не виправдовую, ми не мали жартувати з такими речами".



Скриншот з інстаграму



Скриншот з інстаграму

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