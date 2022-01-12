Дружина Віктора Павліка показала, як його діти відреагували на її вагітність: курйозне відео

Пів року тому Віктор Павлік вчетверте став батьком. Про вагітність його молодої дружини стало відомо 10 січня, однак діти артиста дізналися про поповнення дещо раніше. Якою була їхня реакція, дивіться відео нижче.

Про свою першу вагітність Катерина Реп'яхова урочисто оголосила в інстаграм-профілі. Це сталось лише після того, як про її стан при надії дізналася рідня. Вони з Віктором Павліком вирішили ощасливити близьких особисто.

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Як діти Віктора Павліка відреагувала на вагітність його дружини

56-річний артист спочатку приїхав у гості до старшого сина Саша, а згодом зустрівся з донькою Христиною. Він простягнув дітям пакет з записками "Ти скоро знову станеш братом" і "Ти скоро знову станеш сестрою".

Олександр, який і сам батько, не одразу второпав, про що мова, а тоді кинувся на батька з обіймами. "Тато, ти що! Я ж старий вже", – вигукнув співак. Тоді як донька відреагувала не так емоційно. "Нічого собі, круто. Ну я вітаю", – заявила Христина.

Відео про те, як чоловік повідомив про поповнення в нашій сім'ї сину та доньці, а я своїй племінниці Настюші. На той момент ми ще не знали, хто буде – дівчинка чи хлопчик,

– поділилась Катя Реп'яхова.

раніше Віктор Павлік розповідав, що його діти з захватом відреагували на появу братика. Вони привітали й пораділи за батька, адже самі мама й тато, Михасик годиться їм у сини.

Архівне відео розчулило мережу. Реакції Сашка, Христини та Насті замилували фанів Віктора Павліка: