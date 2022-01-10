Про день народження доньки Віктора Павліка стало відомо завдяки його старшому сину Олександру, який продовжив музичну кар'єру батька. Він привітав сестру публічно у своєму інстаграм-профілі.

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"З Днем Народження, рідна, люблю", – написав співак, прикріпивши улюблене фото Христини. "Дуже дякую", – відписала вона в коментарях.

Примітно, що сам Віктор Павлік не привітав доньку в мережі. Однак, схоже, і він, і його молода дружина, підтримують зв'язок з Христиною, адже обоє стежать за нею в інстаграмі. До слова, дівчина старша за Катерину Реп'яхову на 8 років.

Що відомо і як виглядає єдина донька Віктора Павліка

Варто зазначити, що доньку народному артисту народила друга дружина Світлана. Віктор Павлік не жив з сім'єю, коли Христина була маленька. Він мешкав у гуртожитку в Тернополі й приїздив до рідних на вихідних, коли не було концертів. Дівчинці було всього 7 років, коли батьки розлучилися.

Зараз Христині 35 років. Вона давно заміжня й носить прізвище чоловіка – Василець. 2013-го донька Павліка народила сина, але не показує його в мережі.

Вона дуже тихенька, непублічна. Вона не пішла моїм шляхом. Саша – єдиний, хто максимально приближений до мене,

– наголосив Віктор Павлік в "ЖВЛ".

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини