Відомий український співак Віктор Павлік став батьком учетверте 15 червня. У новому інтерв'ю чоловік розповів про те, як змінилися його принципи виховання дітей та реакцію сина та доньки на народження брата.

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Віктор Павлік розповів, що Олександр та Христина тільки зраділи появі братика. Син навіть опублікував інстаграм-сторіз.

Вони привітали й пораділи за мене. Син і дочка вже дорослі, самі батьки, все розуміють. Рідний братик за віком їм, як син. І Павлу моєму, ангелу, царство Небесне, теж був би братиком,

– поділився музикант.

Артист зізнався, що дуже радіє, що став батьком для чотирьох дітей і дідусем для трьох онуків. На думку Віктора Павліка, це велике багатство, яке є найголовнішим у житті. Також музикант змінив погляд на виховання дитини. Адже раніше мало часу приділяв дітям.

Павлік про виховання дітей

"Мало був з ними, мало уваги приділяв. Молодий, довге волосся, гітара, фестивалі, гульня, пиво, друзі... звичайно, я їм багато чого недодав. Але я щасливий, що вони у мене є, живі-здорові, ми нормально спілкуємося. Я всіх люблю однаково, вони для мене дуже близькі, і вони це знають. Звичайно, зараз до Мишка я відчуваю трепетні почуття, є і тривога, як його виховати, поставити на ноги", – розповів Павлік.

Співак наголосив, що хоче навчити молодшого сина Михайла найкращим людським якостям.

У першу чергу – бути хорошою людиною, бути чесною, щирою, доброю, врівноваженою, любити Бога, батьків, людей, життя, жити за Божими законами. Я розумію, що більше уваги йому приділятиме Катя. Тому що я, скільки вистачить сил і здоров'я, буду працювати, їздити з концертами. Але це не означає, що буду любити його менше. Можливо, пізніше Катя з Мішею теж будуть їздити зі мною.

– підсумував виконавець.