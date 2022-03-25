Дружина Віктора Павліка з маленьким сином покинула Україну: де вони зупиняться

Блогерка та концертний директор Віктора Павліка – Катерина певний час перебувала з маленьким сином Михайлом на заході України, а зараз відправилась в Угорщину. Потім вони добиратимуться до Німеччини.

За кордоном, у Німеччині, Катерина має родичів, які зможуть прийняти її на певний час. Останні дні дівчина з 9-місячним сином перебували у західному регіоні, а сьогодні, 25 березня, зважились поїхати з бабусею хлопчика за кордон. Туди їх провів співак Віктор Павлік.

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Сам 56-річний чоловік залишився в Україні. Він планує їздити різними містами, аби підіймати дух українців в час війни.

Віктор Франкович проводжатиме нас на кордон. А потім він поїде різними городами зі своєю місією — співатиме і підтримуватиме людей, які цього потребують і яким потрібна психологічна підтримка,

– казала Катерина.



Катерина Реп'яхова виїхала за кордон / Фото з інстаграм-сторіс дівчини



Дружина Павліка житиме з сином в Німеччині / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

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Хто ще виїхав з України

Зазначимо, що останніми тижнями чимало зіркових матусь виїхали з України зі своїми дітьми: