Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів та розсекретила вагу

6 січня 2022 , 21:24
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Джерело:

інстаграм Іванни Сасанчиної

Тиждень тому, 30 грудня, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше став батьком. Його дружина зізналась, що після пологів скинула 8 кілограмів.

Дружина Романа Сасанчина вже повернулась додому з пологового та відновлюється після пологів. Вже за тиждень дівчина продемонструвала фігуру.

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Дружина Сасанчина показала фігуру після пологів

Іванна опублікувала в інстаграм-сторіз кадри, де позує перед камерою в чорних лосинах та бежевому топі. У неї ще видніється животик, однак новоспечена матуся вже скинула 8 кілограмів після пологів.

Зараз дружина Романа Сасанчина важить 57 кілограмів.

65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограмів,
– поділилась Іванна.


Дружина Сасанчина / Фото з інстаграм-сторіз

Роман Сасанчин з дружиною стали батьками

  • 30 грудня у переможця "Голосу країни" народилась дівчинка. Її назвали Елізабет.
  • Роман Сасанчин розповів, що пологи у його дружини пройшли нелегко. Іванні робили кесарів розтин, щоб не зашкодити крихітці.
  • Хоч співак сумнівався, чи братиме участь у партнерських пологах, напередодні він вирішив, що таки підтримає кохану.
Автор: Марія Касій