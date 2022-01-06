Жена Романа Сасанчина уже вернулась домой из роддома и восстанавливается после родов. Уже через неделю девушка продемонстрировала фигуру.
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Жена Сасанчина показала фигуру после родов
Иванна опубликовала в инстаграм-сториз кадры, где позирует перед камерой в черных лосинах и бежевом топе. У нее еще виднеется животик, однако новоиспеченная мамочка уже сбросила 8 килограммов после родов.
Сейчас жена Романа Сасанчина весит 57 килограммов.
65 килограммов весила перед родами. До беременности весила 52 килограмма,
– поделилась Иванна.
Жена Сасанчина / Фото из инстаграм-сториз
Роман Сасанчин с женой стали родителями
- 30 декабря у победителя "Голоса страны" родилась девочка. Ее назвали Элизабет.
- Роман Сасанчин рассказал, что роды у его жены прошли нелегко. Иванне делали кесарево сечение, чтобы не навредить крохе.
- Хотя певец сомневался, будет ли участвовать в партнерских родах, накануне он решил, что все же поддержит любимую.