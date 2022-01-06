Дружина Романа Сасанчина вже повернулась додому з пологового та відновлюється після пологів. Вже за тиждень дівчина продемонструвала фігуру.

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Дружина Сасанчина показала фігуру після пологів

Іванна опублікувала в інстаграм-сторіз кадри, де позує перед камерою в чорних лосинах та бежевому топі. У неї ще видніється животик, однак новоспечена матуся вже скинула 8 кілограмів після пологів.

Зараз дружина Романа Сасанчина важить 57 кілограмів.

65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограмів,

– поділилась Іванна.



Дружина Сасанчина / Фото з інстаграм-сторіз

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