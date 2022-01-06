Дружина Романа Сасанчина вже повернулась додому з пологового та відновлюється після пологів. Вже за тиждень дівчина продемонструвала фігуру.
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Дружина Сасанчина показала фігуру після пологів
Іванна опублікувала в інстаграм-сторіз кадри, де позує перед камерою в чорних лосинах та бежевому топі. У неї ще видніється животик, однак новоспечена матуся вже скинула 8 кілограмів після пологів.
Зараз дружина Романа Сасанчина важить 57 кілограмів.
65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограмів,
– поділилась Іванна.
Дружина Сасанчина / Фото з інстаграм-сторіз
Роман Сасанчин з дружиною стали батьками
- 30 грудня у переможця "Голосу країни" народилась дівчинка. Її назвали Елізабет.
- Роман Сасанчин розповів, що пологи у його дружини пройшли нелегко. Іванні робили кесарів розтин, щоб не зашкодити крихітці.
- Хоч співак сумнівався, чи братиме участь у партнерських пологах, напередодні він вирішив, що таки підтримає кохану.