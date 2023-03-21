У Instagram-Stories Катерина показала кадри з операції та одразу після. Додамо, що кілька тижнів тому вона збільшила собі губи.
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Дружина Віктора Павліка зізналася, що давно про це мріяла і от нарешті наважилася на операцію. "Моя мрія здійснилася. Плачу від щастя", – написала вона.
Катерина Реп'яхова одразу після операції / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Катерина зізналася, що це була за пластична операція. Виявилося, що блогерка зробила собі ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Більше деталей Реп'яхова пообіцяла розповісти згодом.
Кадри з операції / Скриншот з інстаграм-сторіс Катерини Реп'яхової
Коли Катерина вирішила зробити операцію
- У планах дружини Павліка на 2022 рік було зробити пластичні операції – мамопластику і ринопластику, проте війна змінила ці мрії.
- Блогерка тоді казала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на цей крок.
- Змінити форму носа Катя Реп'яхова наважилась після того, як побачила результат ринопластики в однієї блогерки. До того ж, вона зазначила, що її сестра зробила операцію "з таким же носом" і дуже задоволена.
- Крім того, наприкінці минулого року Катерина ходила на консультації до пластичного хірурга – блогерка планувала зробити також операцію на груди та зробити їх однаковими.