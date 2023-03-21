У Instagram-Stories Катерина показала кадри з операції та одразу після. Додамо, що кілька тижнів тому вона збільшила собі губи.

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Дружина Віктора Павліка зізналася, що давно про це мріяла і от нарешті наважилася на операцію. "Моя мрія здійснилася. Плачу від щастя", – написала вона.



Катерина Реп'яхова одразу після операції / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Катерина зізналася, що це була за пластична операція. Виявилося, що блогерка зробила собі ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Більше деталей Реп'яхова пообіцяла розповісти згодом.



Кадри з операції / Скриншот з інстаграм-сторіс Катерини Реп'яхової

Коли Катерина вирішила зробити операцію