Катерина Реп'яхова робить все для того, щоб у сина було все найкраще. Поки в Україні обстріли, повітряні тривоги, блогерка вирішила повезти Михасика на море.

Раніше ми писали Дружина Павліка знову поїхала в Ізраїль: живе по сусідству з Пугачовою

Дружина Віктора Павліка відпочиває в Єгипті

Всіма новинами Катерина ділиться з шанувальниками в інстаграмі. Днями вона опублікувала серію фото з сином, які зробила під час заходу сонця в Єгипті. Саме там дружина Павліка відпочиває з сином і мамою, яка допомагає.

Катерина постала перед камерою у легкій літній сукні білого кольору. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Маленький Михайло також був у білому одязі. Зіркова матуся та її син веселилися на газоні, раділи щасливим моментам.

"Як же я люблю його", – написала блогерка під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

За час повномасштабної війни Реп'яхова не вперше виїжджає за кордон. Вже кілька разів вона була в Ізраїлі, де мешкає рідна сестра. Катерина розповідала про життя ізраїльтян, традиції у тамтешніх родинах, а також зізнавалася, що мешкає по сусідству з Пугачовою та Галкіним.

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