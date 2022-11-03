Катерина Реп'яхова робить все для того, щоб у сина було все найкраще. Поки в Україні обстріли, повітряні тривоги, блогерка вирішила повезти Михасика на море.
Раніше ми писали Дружина Павліка знову поїхала в Ізраїль: живе по сусідству з Пугачовою
Дружина Віктора Павліка відпочиває в Єгипті
Всіма новинами Катерина ділиться з шанувальниками в інстаграмі. Днями вона опублікувала серію фото з сином, які зробила під час заходу сонця в Єгипті. Саме там дружина Павліка відпочиває з сином і мамою, яка допомагає.
Катерина постала перед камерою у легкій літній сукні білого кольору. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Маленький Михайло також був у білому одязі. Зіркова матуся та її син веселилися на газоні, раділи щасливим моментам.
"Як же я люблю його", – написала блогерка під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
За час повномасштабної війни Реп'яхова не вперше виїжджає за кордон. Вже кілька разів вона була в Ізраїлі, де мешкає рідна сестра. Катерина розповідала про життя ізраїльтян, традиції у тамтешніх родинах, а також зізнавалася, що мешкає по сусідству з Пугачовою та Галкіним.
Зірки на відпочинку: останні новини
- Співачка SLAVIA у час війни мандрує Україною. Нещодавно вона побувала у Карпатах та поділилася мальовничими кадрами з подорожі.
- Співачка MamaRika вперше за два роки провела день без чоловіка та сина. Артистка провела день у відпочинковому комплексі недалеко від Києва. Вона насолодилася смачним сніданком, поніжилася у білосніжному ліжку та побувала в SPA. Такий день перезавантаження був дуже необхідний.