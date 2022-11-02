Ще до повномасштабного вторгнення SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) любила подорожувати Україною, відкривати нові місця. Зараз вона продовжує знайомити публіку з мальовничими куточками нашої країни.

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SLAVIA відпочила в Карпатах

Нещодавно артистка побувала на Закарпатті. Вона відвідала найбільше озеро Українських Карпат – Синевир. Це одне з найпопулярніших серед туристів місць у Карпатах. Також побувала на водоспаді Шипіт, що розташований неподалік. Хоча погода під час цієї подорожі була похмурою, але виконавиці вдалося відпочити та набратися сил, зробити атмосферні кадри, якими вже поділилася з шанувальниками.

Синевир. Водоспад Шипіт. Гори поповнили запаси енергії. Подовжую боротьбу,

– написала SLAVIA в публікації.

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Образи SLAVIA

У цій мандрівці зірка показала стильні й комфортні образи. На тлі гір постала перед камерою у чорних штанах, молочному м'якому светрі з високою горловиною та чорній жилетці. Довге розкішне волосся розпустила, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. А на Синевир Ярослава приїхала в чорному гольфі, штанах і куртці насиченого синього кольору. Волосся зібрала у красиву зачіску з плетінням.