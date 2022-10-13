​Катерина полетіла в Ізраїль на день народження до дітей рідної сестри. Дівчина хотіла привітати племінників особисто, а після цього поїде з сином і мамою на море в Єгипет.

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Дружина Павліка про Пугачову в Ізраїлі

Підписники запитали в Катерини, чи бачила вона в Ізраїлі Аллу Пугачову. Блогерка розповіла, що сестра бачила російську співачку на концерті Земфіри в Тель-Авіві. Як виявилося, Реп'яхова навіть живе по сусідству з артисткою.

Алла Борисівна майже сусідка і сестра бачила її на концерті у Земфіри,

– написала Катерина в сторіс.



Реп'яхова про Пугачову в Ізраїлі / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Раніше в інстаграмі Катерина розповідала 158-тисячній аудиторії підписників про зустріч з Пугачовою та Галкіним. Це сталося навесні. У невеликому продуктовому магазині біля будинку її сестри Максим Галкін скуплявся. А згодом вона побачила його з дружиною на власні очі. Зіркова пара саме гуляла вулицею. За словами Катерини, вона була дуже рада такій зустрічі.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова разом з дітьми виїхала з Росії. Це сталося після оголошення Путіним мобілізації. Тоді росіяни масово покидали країну-терористку. Артистка також вирішила зробити це. Ймовірно, вона продає розкішний маєток і тепер житиме в Ізраїлі.