Дружина артиста Віктора Павліка здивувала шанувальників новими кадрами в інстаграм-сторіз. На них вона показалась з грудними імплантами.
До слова Тарас Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з новою дівчиною: фото
Чи буде робити Катерина Реп'яхова мамопластику
Блогерка Катерина Реп'яхова розповіла, що ходила на консультацію до пластичного хірурга. Вона поділилась, що не планує робити груди більшими – лиш хоче, щоб вони стали однаковими.
Лікар дуже здивувався, коли я сказала, що хочу найменші імпланти, які існують. Він каже, що тоді не буде вау-ефекту, адже дівчата саме за цим і приходять, щоб груди аж рипіли, але я цього не хочу. Може, я якась не така. Я краще хочу зробити ніс. Але насправді я просто хочу, щоб груди були однакові,
– зізналась Катерина.
Катерина з імплантами / Фото з інстаграм-сторіз
Зіркова дружина зізналась, що ще буде роздумувати, але поки що вона не впевнена, що їй потрібна ця операція. Адже тоді їй треба буде рік не вагітніти.
Катерина про операцію / Фото з інстаграм-сторіз
"Консультація була дуже добра, довга. Я буду думати, але наразі відсотків 80, що наразі ця операція мені не потрібна і я не готова. Можливо, поставлю імпланти тоді, коли вже точно не буду планувати народжувати. Рік бажано не вагітніти, мене це зупиняє".
Катерина про операцію / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, що зробити пластичні операції – мамопластику і ринопластику – були планами Катерини Реп'яхової на 2022 рік. Тоді вона також зізнавалась, що не задоволена своїми грудьми, які змінилися після народження сина. Блогерка додавала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на цей крок.