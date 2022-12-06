Жена артиста Виктора Павлика удивила поклонников новыми кадрами. На них она показалась с грудными имплантами.

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Будет ли делать Екатерина Репяхова маммопластику

Блогерша Екатерина Репяхова рассказала, что ходила на консультацию к пластическому хирургу. Она поделилась, что не планирует делать грудь больше – только хочет, чтобы она стала одинаковой.

Врач очень удивился, когда я сказала, что хочу самые маленькие импланты, которые существуют. Он говорит, что тогда не будет вау-эффекта, ведь девушки именно за этим и приходят, чтобы грудь скрипела, но я этого не хочу. Может, я какая-то не такая. Я лучше хочу унести нос. Но на самом деле я просто хочу, чтобы грудь была одинаковая,

– призналась Екатерина.



Екатерина с имплантами / Фото из инстаграм-сториз

Звездная жена призналась, что еще будет размышлять, но пока она не уверена, что ей нужна эта операция. Ведь тогда ей нужно будет год не беременеть.



Екатерина об операции / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, Екатерина Репяхова признавалась, что не планирует с Виктором Павликом второго ребенка. Но и не возражала, что беременность может быть не спланированной.

"Консультация была очень хорошая, долгая. Я буду думать, но сейчас процентов 80, что сейчас эта операция мне не нужна и я не готова. Возможно, поставлю импланты тогда, когда уж точно не буду планировать рожать. Год желательно не беременеть, меня это останавливает".



Екатерина об операции / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, что сделать пластические операции – маммопластику и ринопластику – были планами Екатерины Репяховой на 2022 год. Тогда она также признавалась, что не удовлетворена своей грудью, которая изменилась после рождения сына. Блогерша добавляла, что Виктору Павлику не очень нравится идея с ринопластикой, но она хотела убедить его согласиться на этот шаг.