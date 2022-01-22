У блозі зі 150-тисячною аудиторією Катя Реп'яхова опублікувала цілі на цей рік. Так, дівчина хоче зіграти весілля мрії, купити нову машину, переїхати в нову квартиру, почати свій бізнес, з розмахом відсвяткувати перший рік сина. Однак найбільше публіку зачепили пластичні операції – маммопластика та ринопластика.

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Катя Реп'яхова хоче збільшити груди та змінити форму носа

Блогерка відповіла на запитання фоловерів і чесно зізналась, навіщо їй лягати під ніж. Як з'ясувалось, дівчина незадоволена своїми грудьми після годування сина. Вона хоче зробити їх одного розміру.

Вони дуже відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які існують,

– пояснила дружина Віктора Павліка.

Натомість змінити форму носа Катя Реп'яхова наважилась після того, як побачила результат ринопластики в однієї блогерки. До того ж її сестра зробила цю операцію "з таким же носом" і дуже задоволена.

"Днями побачила фото однієї блогерки зі "старим носом" і зрозуміла, як круто їй з новим. І все, ця думка мене не покидає", – відверто відповіла Катерина.

Катя Реп'яхова про ринопластику / Фото з інстаграм-сторіс дружини Павліка

Схоже, дружина Павліка має на увазі переможницю "Холостяка" Дашу Квіткову, яка у грудні зробила пластику носа. Вона не змінювала форму, а лише прибрала ямочку, яку раніше заповнювала філерами.

Як Віктор Павлік реагує на майбутні операції дружини

Співаку 56 років, тож у нього досить консервативні погляди. Він відверто проти того, щоб кохана лягала на операційний стіл і коригувала свою зовнішність. Однак Катерину Реп'яхову це не бентежить.

Він як і раніше проти. Але до осені є час підготувати його морально,

– заявила Катя Реп'яхова.

Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс Каті Реп'яхової