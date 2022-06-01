Дружина Павліка показала схожість між сином, батьком та бабусею: сімейне фото

Віктор Павлік з дружиною за довгий час зустрівся з мамою. Катерина Реп'яхова показала схожість між сином та його бабусею.

Сім'я українського музиканта Віктора Павліка повернулась до України. По дорозі до Києва артист разом з дружиною та сином заїхав до мами, яка живе в Теребовлі, що в Тернопільській області.

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Катерина Реп'яхова показала схожість між внуком і бабусею

Бабуся Олександра за довгий час знову побачила онука. Вона зауважила, що Михайлик підріс з останньої зустрічі.

Катерина Реп'яхова зробила фото Віктора Павліка з його мамою та сином. На світлинах помітна схожість не тільки музиканта з ненькою, але й онука з бабусею.

Як можна бути такими схожими,

– підписала кадр дружина співака.



Віктор Павлік з сім'єю / Фото з інстаграм-сторіз

Сім'я Віктора Павліка повернулась в Україну