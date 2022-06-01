Дружина Павліка показала схожість між сином, батьком та бабусею: сімейне фото
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Віктор Павлік з дружиною за довгий час зустрівся з мамою. Катерина Реп'яхова показала схожість між сином та його бабусею.
Сім'я українського музиканта Віктора Павліка повернулась до України. По дорозі до Києва артист разом з дружиною та сином заїхав до мами, яка живе в Теребовлі, що в Тернопільській області.
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Катерина Реп'яхова показала схожість між внуком і бабусею
Бабуся Олександра за довгий час знову побачила онука. Вона зауважила, що Михайлик підріс з останньої зустрічі.
Катерина Реп'яхова зробила фото Віктора Павліка з його мамою та сином. На світлинах помітна схожість не тільки музиканта з ненькою, але й онука з бабусею.
Як можна бути такими схожими,
– підписала кадр дружина співака.
Віктор Павлік з сім'єю / Фото з інстаграм-сторіз
Сім'я Віктора Павліка повернулась в Україну
- Катерина Реп'яхова з сином близько два місяці провела в Ізраїлі, гостюючи в сестри. Однак, як і обіцяла, згодом вирішила повертатись до України. Блогерка пояснювала, що не хоче пересиджувати війну за кордоном. Натомість вона хоче адаптуватись до ситуації в країні, жити повноцінним життям та платити податки для відновлення економіки.
- Наприкінці травня дружина Віктора Павліка полетіла до Німеччини. Переліт був спокійним, але непростим: "На паспортному контролі в Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже гарно. Нам реально "щастить" з мамою на таких. В подробиці вдаватись не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось в Україну в війну. Думав, що приїхали жити в Німеччину з Ізраїлю".
- Все ж, Катерина Реп'яхова таки зустрілась з чоловіком у Ганновері. Після того, як музикант відіграв концерт у Берліні, родина поїхала до України. Для блогерки повернення додому було дуже емоційним та зворушливим. Вона показала особливе відео, в яке вклала кадри з поїздки.