Днями телеграм-канали, посилаючись на джерела в оточенні Остапчука, почали ширити інформацію, що вони з Христиною вже розлучені офіційно й декілька тижнів тому отримали документи про розірвання шлюбу. У відповідь на ці чутки блогерка повідомила, що за паспортом вона все ще Остапчук.

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Дружина Остапчука відреагувала на чутки про розлучення

Інстаграм-фоловери запитали в Христини: "Чи не стомилися ви від публічності?" У відповідь вона опублікувала новину Showbiz 24 про свій осінній образ і зауважила, що Горняк – її дівоче прізвище, а Остапчук – теперішнє.

Як вам сказати. У публічності є свої плюси та мінуси. І я хоч в душі завжди Горняк, та все ж таки я по паспорту Остапчук,

– прокоментувала Христина.



Дружина Остапчука прокоментувала своє прізвище / Скриншот з інстаграм-сторіс

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