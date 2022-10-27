Днями телеграм-канали, посилаючись на джерела в оточенні Остапчука, почали ширити інформацію, що вони з Христиною вже розлучені офіційно й декілька тижнів тому отримали документи про розірвання шлюбу. У відповідь на ці чутки блогерка повідомила, що за паспортом вона все ще Остапчук.
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Дружина Остапчука відреагувала на чутки про розлучення
Інстаграм-фоловери запитали в Христини: "Чи не стомилися ви від публічності?" У відповідь вона опублікувала новину Showbiz 24 про свій осінній образ і зауважила, що Горняк – її дівоче прізвище, а Остапчук – теперішнє.
Як вам сказати. У публічності є свої плюси та мінуси. І я хоч в душі завжди Горняк, та все ж таки я по паспорту Остапчук,
– прокоментувала Христина.
Дружина Остапчука прокоментувала своє прізвище / Скриншот з інстаграм-сторіс
Останні новини про шлюб Остапчуків
- Нагадаємо, що ще кілька тижнів тому Слава Дьомін розповів про проблеми в стосунках Христини та Володимира. Він знає, що пара не живе разом. "Яка саме причина — невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей", – казав ведучий.
- Христина Остапчук продовжує активно вести блог, але відмовляється коментувати особисте життя. Підписникам щодо цього вона відповіла різко: "Не висвітлюю, бо маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервуватися.